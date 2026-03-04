< sekcia Slovensko
Vo Varšave otvorili Centrum satelitných operácií
Jeho služby by v budúcnosti mohlo využívať aj Slovensko.
Autor TASR
Varšava 4. marca (TASR) - Vo Varšave v stredu otvorili Centrum satelitných operácií, ktoré bude riadiť vojenské aktivity krajiny v kozmickom priestore a zabezpečovať ochranu národnej satelitnej infraštruktúry. Centrum, ktoré vzniklo v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi, je súčasťou Agentúry geopriestorového prieskumu a satelitných služieb. Jeho služby by v budúcnosti mohlo využívať aj Slovensko, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Dnes oznamujeme operačnú pripravenosť Centra satelitných operácií. Z pohľadu politiky štátu ide o absolútne prelomový moment,“ vyhlásil štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk. Dodal, že Poľsko sa vlani zaradilo medzi krajiny s vlastnými satelitnými systémami, tento rok má na obežnú dráhu pribudnúť ďalších deväť satelitov.
Otvorením centra získava Poľsko novú schopnosť plánovať a koordinovať operácie vo vesmírnej doméne, analyzovať údaje zo satelitov a zabezpečovať ochranu tak vlastnej, ako aj spojeneckej satelitnej infraštruktúry. Systém má zároveň poskytovať satelitné spravodajstvo pre ozbrojené sily, štátnu správu, výskumné inštitúcie či bezpečnostné zložky.
V roku 2026 by malo Poľsko získať aj geostacionárny satelit, ktorý bude nepretržite nad územím Poľska a jeho služby by mohlo využiť aj Slovensko. „Budujeme systém tak, aby bol pripravený podporovať našich spojencov,“ uviedol pre TASR veliteľ centra Grzegorz Matyja.
Využiť sa dá napríklad pri lokalizácii dopadov rakiet v blízkosti slovenských hraníc. „Ak sú z obežnej dráhy alebo vesmíru viditeľné nejaké stopy, bude možné ich analyzovať a posúdiť účinky dopadu alebo pádu takejto rakety na danom mieste," dodáva Matyja, podľa ktorého sa otvárajú príležitosti na spoluprácu aj v oblasti výskumu či podpory samospráv.
Význam centra zdôraznil aj veliteľ amerických vesmírnych síl v Európe a Afrike generál Jacob Middleton. Podľa neho ide o dôležitý krok pre kolektívnu obranu NATO, keďže vesmír sa v súčasnosti stáva jednou z kľúčových domén moderných vojenských operácií. Nové centrum má podľa neho posilniť schopnosť spojencov monitorovať situáciu vo vesmíre a chrániť kritickú satelitnú infraštruktúru.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
