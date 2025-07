Vo Varšave otvorili výstavu nazvanú Slovenské stopy v Poľsku

Varšava 16. júla (TASR) - Výstavu s názvom Slovenské stopy v Poľsku, ktorú pripravila slovenská ambasáda vo Varšave, otvoril v utorok Slovenský inštitút v poľskom hlavnom meste. Výstava predstavuje tridsať zaujímavostí z histórie slovensko-poľských vzťahov. Podujatie vzniklo na základe rovnomennej publikácie vydanej pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Zástupca veľvyslankyne SR vo Varšave a spoluautor výstavy Martin Cimerman pre TASR uviedol, že cieľom bolo pripomenúť bohatú spoluprácu Slovenska a Poľska. Inšpiráciou boli podobné projekty iných zastupiteľských úradov a snaha ukázať, čo všetko oba národy spája. „Podarilo sa nám zozbierať naozaj veľa zaujímavostí, ktoré často prekvapili aj nás samotných,“ povedal Cimerman.



Podľa jeho slov sa výstava nezakladá na odbornom výskume, ale na príbehoch, ktoré približujú vzájomné vzťahy aj cez osudy obyčajných ľudí. Výstava je putovná a z Varšavy bude pokračovať do ďalších miest v Poľsku.



Za jednu z najsymbolickejších tém výstavy označil Cimerman málo známu účasť Slovákov vo Varšavskom povstaní. Práve členovia slovenskej komunity vo Varšave tvorili jadro slovenskej čaty, jedinej jednotky Poľskej krajinskej armády vo Varšavskom povstaní, ktorá mohla vystupovať pod vlastnými národnými symbolmi. „Tým dôležitejšie to bolo, že videli tú symboliku, že Slováci vedia, na ktorej strane histórie chcú, majú a budú stáť,“ dodal Cimerman.



„Význam výstavy je nesmierne veľký, pretože na to, že sme dva susedné národy, veľmi blízke históriou, kultúrou, jazykom, vierou, aj duchovnom, tak veľmi málo o sebe vieme,“ uzatvára riaditeľ Slovenského inštitútu Milan Novotný.



Výstava potrvá do 20. júla a následne poputuje na letisko v Gdansku, kde bude predstavená na počesť otvorenia novej leteckej linky medzi Gdanskom a Bratislavou.