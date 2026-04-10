Vo Varšave predstavili ponuku pre letnú turistickú sezónu na Slovensku
Slovenské regióny predstavili ponuku turistiky, cyklotrás či vodných aktivít, ako aj lokálnu gastronómiu a etnoturistiku.
Autor TASR
Varšava 10. apríla (TASR) - Organizácia Slovakia Travel predstavila v piatok v Slovenskom inštitúte vo Varšave ponuku pre nadchádzajúcu letnú sezónu s dôrazom na aktívny oddych, cykloturistiku a regionálne zážitky. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Pripravili sme tlačovú konferenciu pre odbornú verejnosť, novinárov a zástupcov cestovných kancelárií, kde sme chceli odprezentovať Slovensko pred nadchádzajúcou letnou turistickou sezónou,“ uviedol organizátor podujatia Martin Pavlík. Na prezentácii sa podieľali krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu z Trnavy, Liptova a Banskej Bystrice či regiónu Horehronie.
Slovenské regióny predstavili ponuku turistiky, cyklotrás či vodných aktivít, ako aj lokálnu gastronómiu a etnoturistiku. V najbližších dňoch sa chcú prezentovať aj na varšavskom veľtrhu Bike Expo, kde plánujú osloviť návštevníkov najmä ponukou cykloturistiky.
Zástupcovia cestovného ruchu očakávajú, že nové letecké spojenia medzi Slovenskom a Poľskom podporia prílev turistov. „Spojenie s morom, s Gdanskom a spojenie s Varšavou prinesie viac turistov v Bratislave aj na Slovensku. Poliaci za chvíľu určite aj v našom hlavnom meste budú najväčšími návštevníkmi,“ uviedol Vladislav Chlípala zo skupiny AZC s tým, že záujem môže rásť nielen o cyklistiku či zimné športy, ale aj o historické pamiatky a vinársku turistiku.
Nové letecké spojenia vítajú aj regióny mimo Bratislavy. „Je to väčší komfort pre turistov. Poprad je veľmi blízko Horehronia, preto sa tešíme z nových liniek,“ uviedla Kristína Korenčíková z Organizácie cestovného ruchu Horehronie. „Očakávame, že dnešné stretnutie, ale aj Bike Expo prinesie viac turistov z Poľska na Horehronie,“ uzatvorila.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
