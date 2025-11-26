Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025
Poliaci zadržali Slováka,je obvinený z podvodu za vyše 9,8 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ide o pokračovací zločin podvodu v súbehu s prečinom falšovania a pozmeňovania verejných listín a úradných pečatí.

Autor TASR
Bratislava/Varšava 26. novembra (TASR) - Prezídium policajného zboru SR informovalo o zadržaní muža obvineného z podvodu pri predaji pozemkov, ktorým mala vzniknúť škoda presahujúca 9,8 milióna eur. Na hľadaného vydal Špecializovaný trestný súd európsky aj medzinárodný zatýkací rozkaz a muža zadržala poľská polícia vo Varšave. Podľa Policajného zboru sa obvinený dlhodobo ukrýval na neznámom mieste. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií polície.

Zadržanie vykonali poľskí policajti na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v spolupráci so slovenským oddelením cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru. Ide o pokračovací zločin podvodu v súbehu s prečinom falšovania a pozmeňovania verejných listín a úradných pečatí.

Podľa informácií Prezídia prebiehajú v rámci medzinárodnej spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom úkony, ktoré majú viesť k vydaniu zadržanej osoby na územie Slovenska. Polícia s odkazom na prebiehajúce vyšetrovanie neposkytla ďalšie podrobnosti.

Hovorca obvodnej prokuratúry vo Varšave Piotr Skiba pre TASR potvrdil, že ide o toho istého muža, o ktorého zadržaní informovala v utorok poľská polícia. Obvinený 42-ročný Branislav G. nereagoval na výzvy na otvorenie dverí a pred pred políciou sa pokúsil ukryť v pohovke, bol však rýchlo objavený a zadržaný.




(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
