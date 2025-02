Útočník zo Spišskej Starej Vsi sa vo väzbe pokúsil o samovraždu

Bratislava 21. februára (TASR) - Osemnásťročný obvinený z úkladnej vraždy sa vo väzbe dvakrát pokúsil o samovraždu. Naďalej je nepretržite monitorovaný prostredníctvom kamery na cele, pričom psychický stav je kontrolovaný špecializovaným personálom. Pre TASR to potvrdila Katarína Bednárová zo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Podľa informácií TV Markíza, ktorá na prípad upozornila, má ísť o útočníka z gymnázia v Spišskej Starej Vsi.



Prvýkrát sa pokúsil o samovraždu v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava 29. januára vo večerných hodinách. "V rámci monitorovania obvineného bolo personálom spozorované, ako prišiel k vnútornej celovej mreži a začal si dávať posteľnú bielizeň okolo hlavy. Bezprostredne po príchode na celu neboli na obvinenom spozorované žiadne vonkajšie zranenia," priblížila Bednárová. Muža v stabilizovanom stave eskortovali do civilného zdravotníckeho zariadenia na lekárske vyšetrenie a následne do Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín.



Opätovne sa pokúsil o samovraždu 30. januára doobeda, keď si personál vykonávajúci monitorovanie všimol, ako si omotáva posteľnú bielizeň okolo krku. "V tom čase mal obvinený jeden koniec posteľnej bielizne omotaný okolo krku a druhý priväzoval k vnútornej mreži cely. Príslušníci zboru fyzicky zabezpečili obvineného, čím mu zabránili v realizácii úmyslu obesiť sa," ozrejmila Bednárová. Službukonajúci lekár podľa jej slov vykonal lekárske vyšetrenie, pričom nezistil prítomnosť viditeľných vonkajších zranení. Dodala, že udalosti boli oznámené dozorovému prokurátorovi a orgánom činným v trestnom konaní.



Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR zostal vo väzbe.