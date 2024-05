Vo väzniciach by mohli zaviesť možnosť online porád väzňov s advokátmi

Bratislava 12. mája (TASR) - Vo väzniciach by mohli zaviesť možnosť porád väzňov s ich advokátmi prostredníctvom videokonferencie. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR k tejto problematike iniciovalo vznik pracovnej skupiny. Slovenská advokátska komora (SAK) zdôrazňuje, že právo obvineného na zachovanie dôvernosti rozhovoru s advokátom musí byť bezpodmienečne garantované aj v prípade online porád.



Súčasťou pracovnej skupiny majú byť zamestnanci rezortu spravodlivosti, zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a SAK. "Jej úlohou bude nájsť spoločné riešenie tejto problematiky. Výsledkom by mala byť skúšobná prevádzka spoločného návrhu pracovnej skupiny, ktorú plánujú pilotne zrealizovať v Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Po jeho úspešnom odskúšaní plánujú zaviesť online porady aj v ďalších väzniciach na Slovensku," priblížila hovorkyňa MS SR Lucia Hurajtová.



Podľa advokátskej komory ide o citlivú tému. "Spoločným cieľom by malo byť zefektívnenie poskytovania právnych služieb, avšak za podmienky, že právo na obhajobu nebude nijako ohrozené, respektíve prístup k tomuto právu sa iba zlepší," podotkli z mediálneho odboru SAK.



Osobitne citlivou otázkou je podľa komory v tomto prípade právo obvineného na zachovanie dôvernosti rozhovoru s advokátom, ktoré musí byť bezpodmienečne garantované aj v prípade online porád. "Technické riešenie preto musí byť nastavené tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu," dodali z advokátskej komory.