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Vo veku 68 rokov zomrel huslista Peter Uličný
Uličný sa narodil 25. augusta 1958 v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Vo veku 68 rokov zomrel v nedeľu (8. 11.) v Bratislave huslista Peter Uličný. Bol dlhoročným členom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, v ktorom pôsobil aj ako koncertný majster a umelecký vedúci. TASR o tom informoval publicista Martin Jurčo z STVR.
„Jeho muzikantstvo bolo veľmi všestranné a bol častým hosťom rôznych koncertov klasickej, ľudovej i populárnej hudby,“ priblížil Jurčo. Uličný propagoval viaceré hudobné žánre, najmä operetu, a účinkoval na mnohých spoločenských podujatiach.
Uličný sa narodil 25. augusta 1958 v Bratislave. Absolvoval štúdium hry na husliach na bratislavskom konzervatóriu. V Orchestri ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu postupoval od kontráša až na primáša. V rokoch 2020 až 2022 zastával funkciu koncertného majstra a umeleckého vedúceho. V roku 2005 založil Metropolitný orchester Bratislava, ktorého bol zároveň umeleckým vedúcim.
Významnou súčasťou jeho tvorby bola hra na päťstrunových husliach, na ktoré začal podľa Jurča ako prvý na Slovensku hrať v roku 1994. Nástroj pre neho vyrobil husliarsky majster Tomáš Plhal. V roku 2008 vydal album Peter Uličný and His 5-String Violin, na ktorom interpretoval aj diela Antonia Vivaldiho či Niccola Paganiniho.
K jeho úspešným nahrávkam patril sólový album Romantické husle z roku 1996, obsahujúci inštrumentálne úpravy populárnych a country piesní či svetových melódií. Neskôr vyšiel v reedícii pod názvom New Country. S týmto repertoárom koncertoval aj so zoskupením Bullcrap Company. V roku 2016 vydal spolu s Igorom Bázlikom album Od Života v ružovom až po Exodus, na ktorom predstavili svetové evergreeny. Účinkoval tiež vo viacerých rozhlasových reláciách vrátane programu Folklór trochu inak.
„Jeho muzikantstvo bolo veľmi všestranné a bol častým hosťom rôznych koncertov klasickej, ľudovej i populárnej hudby,“ priblížil Jurčo. Uličný propagoval viaceré hudobné žánre, najmä operetu, a účinkoval na mnohých spoločenských podujatiach.
Uličný sa narodil 25. augusta 1958 v Bratislave. Absolvoval štúdium hry na husliach na bratislavskom konzervatóriu. V Orchestri ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu postupoval od kontráša až na primáša. V rokoch 2020 až 2022 zastával funkciu koncertného majstra a umeleckého vedúceho. V roku 2005 založil Metropolitný orchester Bratislava, ktorého bol zároveň umeleckým vedúcim.
Významnou súčasťou jeho tvorby bola hra na päťstrunových husliach, na ktoré začal podľa Jurča ako prvý na Slovensku hrať v roku 1994. Nástroj pre neho vyrobil husliarsky majster Tomáš Plhal. V roku 2008 vydal album Peter Uličný and His 5-String Violin, na ktorom interpretoval aj diela Antonia Vivaldiho či Niccola Paganiniho.
K jeho úspešným nahrávkam patril sólový album Romantické husle z roku 1996, obsahujúci inštrumentálne úpravy populárnych a country piesní či svetových melódií. Neskôr vyšiel v reedícii pod názvom New Country. S týmto repertoárom koncertoval aj so zoskupením Bullcrap Company. V roku 2016 vydal spolu s Igorom Bázlikom album Od Života v ružovom až po Exodus, na ktorom predstavili svetové evergreeny. Účinkoval tiež vo viacerých rozhlasových reláciách vrátane programu Folklór trochu inak.