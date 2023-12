Vo veku 69 rokov zomrel bývalý generálny riaditeľ TASR Peter Nedavaška

Generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala ocenil pri príležitosti pracovného jubilea dlhoročného redaktora TASR Petra Nedavašku. Bratislava, 27. novembra 2018. Foto: TASR

Peter Nedavaška sa narodil 20. júla 1954 v Bratislave. V roku 1978 vyštudoval právo na bratislavskej Právnickej fakulte Univerzity Komenského (PF UK). Štátnu rigoróznu skúšku v odbore právo so zameraním na medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy absolvoval v roku 1982.



Popri štúdiu na PF UK a aj neskôr, už v rámci svojho pôsobenia v tlačovej agentúre, si rozširoval vzdelanie štúdiom španielčiny na Štátnej jazykovej škole. V roku 1990 absolvoval odbornú stáž v Rakúskej tlačovej agentúre (APA) a tiež v Nadácii kresťanských demokratov v Nemecku (1994) a v Nadácii Slobodných nemeckých liberálov (1995). V tlačovej agentúre absolvoval aj špecializované jazykové kurzy zamerané na angličtinu a ruštinu.



Do Československej tlačovej agentúry (ČSTK) v Bratislave nastúpil ako redaktor v roku 1978. V tlačovej agentúre, v ktorej odpracoval celý svoj profesionálny život, prešiel rôznymi postami až po post najvyšší - generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR).



Začínal ako redaktor, v rokoch 1994 - 1997 bol zástupcom vedúceho ekonomickej redakcie TASR, v rokoch 1997 - 1998 šéfredaktorom TASR a do augusta 2002 znova zástupcom vedúceho ekonomickej redakcie. Dňa 7. augusta 2002 ho vláda SR poverila dočasným vedením TASR.



Do funkcie generálneho riaditeľa TASR vymenovala vláda SR Petra Nedavašku 4. septembra 2002. Stal sa víťazom výberového konania, ktoré vyhlásil rezort kultúry. Poverovacie listiny na výkon funkcie si prevzal z rúk ministra kultúry Milana Kňažka 12. septembra 2002. Vo funkcii šéfa TASR vystriedal Ivana Čeredejeva.



Po necelých piatich rokoch požiadal Peter Nedavaška 30. marca 2007 o uvoľnenie z funkcie generálneho riaditeľa TASR. Vláda Roberta Fica prerokovala a schválila návrh na jeho odvolanie 4. apríla a na post šéfa TASR vymenovala dňom 5. apríla 2007 Jaroslava Rezníka.



Počas svojho pôsobenia v tlačovej agentúre Peter Nedavaška spravodajsky pokrýval prakticky všetky sféry politického, ekonomického a sociálneho diania tak v bývalom Československu, ako aj na Slovensku s dôrazom na hospodárske aspekty.

Bratislava 27. decembra (TASR) - Vo veku 69 rokov zomrel v stredu bývalý generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Peter Nedavaška. Potvrdila to jeho rodina.," povedal generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.Peter Nedavaška pôsobil v TASR a predtým v Československej tlačovej kancelárie (ČSTK) celú svoju profesionálnu kariéru. Od 7. augusta do 4. septembra 2002 bol poverený dočasným vedením TASR. Generálny riaditeľom TASR bol od 4. septembra 2002 do 4. apríla 2007.