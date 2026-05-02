Vo veku 70 rokov zomrel bývalý poslanec NRSR J. Pataky

.
Na archívnej snímke Ján Pataky. Foto: TASR - Milan Kapusta

Autor TASR
Hertník 2. mája (TASR) - Vo veku 70 rokov zomrel v piatok (1. 5.) bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Pataky. Pre TASR to potvrdil starosta obce Hertník v okrese Bardejov Jozef Semanek. Pataky bol aj jej dlhoročným starostom.

„Pre Hertník bol veľkým prínosom, na jeho čele stál roky. Pre obec toho spravil naozaj veľa,“ skonštatoval Semanek.

Pataky bol v minulosti aj poslancom Prešovského samosprávneho kraja či prednostom Okresného úradu v Bardejove. „Jeho odchod bolí o to viac, že sme boli rovesníci, a ako takým nám vždy išlo o posúvanie mesta i okresu Bardejov dopredu,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Bardejova Boris Hanuščak.

Posledná rozlúčka s Patakym bude v utorok (5. 5.) v Hertníku.
.

