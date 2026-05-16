< sekcia Slovensko
Vo veku 75 rokov zomrela lekárka a pedagogička Mária Frankovičová
Frankovičová s tímom spolupracovníkov zaviedla niektoré operácie so slovenskou prioritou a rozvinula program operatívy v cievnej chirurgii.
Autor TASR
Košice 16. mája (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrela profesorka Mária Frankovičová, lekárka, pedagogička a osobnosť, ktorá sa nezmazateľne zapísala do histórie slovenskej medicíny. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) o tom informoval na sociálnej sieti. Slovensko podľa neho prišlo o priekopníčku cievnej chirurgie, Košice o rešpektovanú profesorku a mnohé generácie lekárov o vzácnu mentorku.
Frankovičová s tímom spolupracovníkov zaviedla niektoré operácie so slovenskou prioritou a rozvinula program operatívy v cievnej chirurgii. V medzinárodnej spoločnosti chirurgov SIC pôsobila 14 rokov ako národná delegátka SR. Pôsobila ako krajská odborníčka v Košickom kraji pre cievnu chirurgiu, neskôr ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR. Bola viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie.
„Svojou bohatou publikačnou a prednáškovou činnosťou prezentovala slovenskú chirurgickú školu na svetových i európskych kongresoch. Zaslúžila sa o vybudovanie špičkového klinického pracoviska vo východoslovenskom regióne, čím Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a VÚSCH v Košiciach bola etablovaná na Slovensku ako prvá klinika pri lekárskej fakulte, kde dlhé roky pôsobila ako prednostka,“ uviedol VÚSCH.
Frankovičová zároveň bola aj členkou predstavenstva VÚSCH. Bola laureátkou prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo za rozvoj v oblasti medicíny. Ocenená bola Slovenskou angiologickou spoločnosťou aj Cenou primátora mesta Košice. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach jej udelilo Cenu mesta Košice za mimoriadne zásluhy v oblasti cievnej chirurgie na Slovensku i v zahraničí a za excelentný prínos v rozvoji chirurgickej školy.
„Jej odchod je veľkou stratou pre slovenskú medicínu aj pre všetkých, ktorí mali česť s ňou spolupracovať. Na profesorku Máriu Frankovičovú budeme spomínať s úctou, obdivom a vďakou,“ dodal VÚSCH.
Frankovičová s tímom spolupracovníkov zaviedla niektoré operácie so slovenskou prioritou a rozvinula program operatívy v cievnej chirurgii. V medzinárodnej spoločnosti chirurgov SIC pôsobila 14 rokov ako národná delegátka SR. Pôsobila ako krajská odborníčka v Košickom kraji pre cievnu chirurgiu, neskôr ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR. Bola viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie.
„Svojou bohatou publikačnou a prednáškovou činnosťou prezentovala slovenskú chirurgickú školu na svetových i európskych kongresoch. Zaslúžila sa o vybudovanie špičkového klinického pracoviska vo východoslovenskom regióne, čím Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a VÚSCH v Košiciach bola etablovaná na Slovensku ako prvá klinika pri lekárskej fakulte, kde dlhé roky pôsobila ako prednostka,“ uviedol VÚSCH.
Frankovičová zároveň bola aj členkou predstavenstva VÚSCH. Bola laureátkou prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo za rozvoj v oblasti medicíny. Ocenená bola Slovenskou angiologickou spoločnosťou aj Cenou primátora mesta Košice. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach jej udelilo Cenu mesta Košice za mimoriadne zásluhy v oblasti cievnej chirurgie na Slovensku i v zahraničí a za excelentný prínos v rozvoji chirurgickej školy.
„Jej odchod je veľkou stratou pre slovenskú medicínu aj pre všetkých, ktorí mali česť s ňou spolupracovať. Na profesorku Máriu Frankovičovú budeme spomínať s úctou, obdivom a vďakou,“ dodal VÚSCH.