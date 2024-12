Vo veku 76 rokov zomrel športový redaktor a komentátor Stanislav Dutka

Bratislava 6. decembra (TASR) - Vo veku 76 rokov zomrel rozhlasový športový redaktor a komentátor Stanislav Dutka. Patril medzi legendy rozhlasového komentovania. Jeho úmrtie pre TASR potvrdil poverený riaditeľ Slovenského rozhlasu Roman Bomboš.



Dutka absolvoval štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1967 pracoval v Československom, respektíve Slovenskom rozhlase ako športový redaktor a komentátor. Vedúcim športovej redakcie bol 20 rokov.



V relácii S mikrofónom za športom komentoval predovšetkým futbalové a hokejové zápasy. Poslucháčom priblížil aj mnohé medzinárodné zápasy futbalovej reprezentácie Československa i Slovenska. Za svoju novinársku činnosť získal viacero ocenení.



TASR prináša profil rozhlasovej športovej legendy, hlas ktorej počúvali poslucháči viac ako 55 rokov.



Stanislav Dutka sa narodil 24. decembra 1947 v Ružomberku. Od roku 1967 pracoval v Československom, respektíve Slovenskom rozhlase ako športový redaktor a komentátor. Najskôr viedla jeho cesta do banskobystrického rozhlasového štúdia, odkiaľ prešiel po piatich rokoch do Slovenského rozhlasu v Bratislave. V roku 1979 absolvoval štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.



Dvadsať rokov bol vedúcim športovej redakcie (1972 - 1992). Medzi jeho kolegov, s ktorými spolupracoval, patrili Gabo Zelenay, Rudolf Gallo, Oskar Mana alebo Mária Zavarská-Lukačovičová. Pripravoval aktuálne športové spravodajstvo i profily významných športovcov a približoval významné športové udalosti a úspechy československého a slovenského športu.



Reportérsky sa špecializoval najmä na futbal. S hlasom Stanislava Dutku sa spája aj finále Majstrovstiev Európy vo futbale v roku 1976 v Juhoslávii, na ktorých zasadlo Československo na futbalový trón 'starého kontinentu'.



"Niektoré vône, pesničky, prípadne aj ľudské hlasy vo vás dokážu vyvolať príjemné spomienky. Hlas Stana Dutku vo mne vždy vyvolával príjemné zimomriavky, pretože stelesňoval úspechy ružomberských basketbalistiek, zlato Jozefa Pribilinca na olympiáde či fenomenálnu Panenkovu penaltu pri belehradskom zlate česko-slovenských futbalistov," vyznal sa pre TASR Roman Bomboš, poverený vedením Slovenského rozhlasu.



S reportážnym mikrofónom sa Dutka prihováral aj zo štyroch svetových šampionátov vo futbale v Španielsku (1982), Mexiku (1986), Taliansku (1990) a v Juhoafrickej republike (2010). Dlhé roky sa však venoval aj atletike a ďalším športom.



Reportérsky pôsobil na deviatich olympijských hrách - siedmich letných a dvoch zimných: Montreal (1976), Moskva (1980), Barcelona (1992), Atlanta (1996), Sydney (2000), Salt Lake City (2002), Atény (2004), Peking (2008) a vo Vancouveri (2010).



Rozhlasovému mikrofónu zostal verný aj dlhé roky po odchode do dôchodku.



Za dlhoročnú novinársku činnosť získal viacero ocenení, medzi nimi napríklad Zlatý mikrofón, od Slovenského futbalového zväzu dostal Cenu Fair play Ivana Chodáka a Slovenský olympijský a športový výbor ho ocenil Bronzovými kruhmi SOV.



"Stano Dutka bol ako maliar, ktorý v éteri vedel vyčarovať predstavu o dianí na trávniku, atletickom ovále či na palubovke. Pre mňa je na rovnakom stupni víťazov ako Kratochvílová či Sergej Bubka, pretože on ich svojím komentovaním na tie stupne doviedol. Rovnako ako generačne doviedol k rozhlasovej práci svojho syna i vnuka. Slovné Stanleyho majstrovstvo nám bude veľmi chýbať," povedal pre TASR Bomboš.