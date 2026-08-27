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Vo veku 77 rokov zomrel riaditeľ Literárneho fondu L. Serdahely
V Literárnom fonde prežil celý svoj profesijný život.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel 26. augusta riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahely. TASR o tom informovali z Literárneho fondu.
Ladislav Serdahely vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1979 - 1984 pôsobil vo funkcii ekonomického námestníka riaditeľa a od roku 1984 vo funkcii riaditeľa Slovenského literárneho fondu, v roku 1992 premenovaného na Literárny fond.
V Literárnom fonde prežil celý svoj profesijný život. Jeho počiatočná pracovná aktivita na poste riaditeľa bola spätá s obdobím, keď fond prechádzal zložitými zmenami a musel dokazovať svoju opodstatnenosť. „Stálo ho to nemálo síl, avšak svojím entuziazmom i presnou víziou budúcnosti dokázal presvedčiť kompetentných, aby si uvedomili významný zástoj Literárneho fondu v kontexte slovenskej národnej kultúry,“ podotkol Literárny fond s tým, že svoju prácu vykonával s nadšením, láskou a porozumením voči klientele i svojim podriadeným.
Ladislav Serdahely vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1979 - 1984 pôsobil vo funkcii ekonomického námestníka riaditeľa a od roku 1984 vo funkcii riaditeľa Slovenského literárneho fondu, v roku 1992 premenovaného na Literárny fond.
V Literárnom fonde prežil celý svoj profesijný život. Jeho počiatočná pracovná aktivita na poste riaditeľa bola spätá s obdobím, keď fond prechádzal zložitými zmenami a musel dokazovať svoju opodstatnenosť. „Stálo ho to nemálo síl, avšak svojím entuziazmom i presnou víziou budúcnosti dokázal presvedčiť kompetentných, aby si uvedomili významný zástoj Literárneho fondu v kontexte slovenskej národnej kultúry,“ podotkol Literárny fond s tým, že svoju prácu vykonával s nadšením, láskou a porozumením voči klientele i svojim podriadeným.