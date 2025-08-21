< sekcia Slovensko
Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská
Záborská ako politička presadzovala ochranu života a rodiny. Bola spoluzakladateľkou Fóra života a dlhodobou aktívnou členkou jeho predsedníctva.
Bratislava 21. augusta (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrela v stredu (20. 8.) poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Anna Záborská. Na sociálnej sieti o tom informovala strana Kresťanská únia (KÚ).
"Do večnosti odišla dáma slovenskej politiky, rešpektovaná osobnosť v Európe, milovaná svojimi blízkymi, milujúca život,“ uviedla KÚ.
Anna Záborská sa narodila 7. júna 1948 vo švajčiarskom Zürichu. Absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Je dcérou niekdajšieho významného politika KDH Antona Neuwirtha. Po roku 1989 sa aktívne zapojila do zakladania kresťanskodemokratických klubov. V roku 1993 sa stala predsedníčkou KDH v Prievidzi a aj členkou celoslovenskej Rady KDH. V rokoch 1999-2000 bola podpredsedníčkou KDH pre zahraničnú politiku a v rokoch 2001-2003 členkou predsedníctva KDH.
V rokoch 1998-2004 bola poslankyňou NR SR za KDH. Od roku 2004 do roku 2019 počas troch volebných období pôsobila ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2019 odišla z KDH a založila spolu s Branislavom Škripekom novú konzervatívnu politickú stranu Kresťanská únia. Do NR SR v roku 2023 kandidovala na spoločnej kandidátke hnutí a strán OĽANO a priatelia.
Záborská ako politička presadzovala ochranu života a rodiny. Bola spoluzakladateľkou Fóra života a dlhodobou aktívnou členkou jeho predsedníctva. Bola predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu a patrónkou projektu Zachráňme životy na pomoc tehotným ženám v núdzi a ich deťom.
