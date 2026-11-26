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Vo veku 78 rokov zomrel archeológ, historik a pedagóg Michal Slivka
Svoje bohaté vedomosti odovzdával celým generáciám študentov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Trnavskej univerzite, pri ktorej zrode stál.
Autor TASR
Nitra 26. novembra (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel v stredu 25. novembra významný slovenský archeológ, historik a vysokoškolský pedagóg Michal Slivka. O jeho úmrtí informoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre, kde Slivka ako vedecký pracovník zásadne formoval výskum stredoveku a položil základy slovenskej monasteriológie.
Michal Slivka sa narodil 9. júla 1948 v Letanovciach. V radoch Archeologického ústavu SAV viedol a rozvíjal svoje životné dielo - desaťročia trvajúci výskum a záchranu kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku v Slovenskom raji. Úzko pritom spolupracoval s mládežníckou organizáciou Strom života, kde sa okrem študentov stretávali aj disidenti a politickí väzni.
Svoje bohaté vedomosti odovzdával celým generáciám študentov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Trnavskej univerzite, pri ktorej zrode stál. Trnavská univerzita mu za jeho celoživotný prínos udelila v roku 2025 čestný doktorát.
Michal Slivka sa narodil 9. júla 1948 v Letanovciach. V radoch Archeologického ústavu SAV viedol a rozvíjal svoje životné dielo - desaťročia trvajúci výskum a záchranu kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku v Slovenskom raji. Úzko pritom spolupracoval s mládežníckou organizáciou Strom života, kde sa okrem študentov stretávali aj disidenti a politickí väzni.
Svoje bohaté vedomosti odovzdával celým generáciám študentov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Trnavskej univerzite, pri ktorej zrode stál. Trnavská univerzita mu za jeho celoživotný prínos udelila v roku 2025 čestný doktorát.