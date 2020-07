Vo veku 81 rokov zomrel vedec a pedagóg Ján Jech

Nitra 14. júla (TASR) – Vo veku 81 rokov zomrel v pondelok 13. júla pedagóg, vedec a emeritný profesor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre Ján Jech. Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu 18. júla o 13.00 h na nitrianskom cintoríne na Cabajskej ceste. Potvrdila to hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Ján Jech sa narodil 22. septembra 1938 v Nižnej Pisanej v okrese Svidník. Po absolvovaní gymnázia študoval odbor poľnohospodárska a lesnícka technika na Mechanizačnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Prahe. Po promócii nastúpil na Katedru mechanizácie rastlinnej výroby Mechanizačnej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, kde strávil celý svoj pracovný život.



Začínal v roku 1962 ako vedecko-pedagogický pracovník so špecializáciou na stroje pre rastlinnú výrobu. V roku 1971 získal titul kandidáta vied, v roku 1972 titul docenta a v roku 1989 vysokoškolského profesora. V rokoch 1977 až 1990 vykonával funkciu prorektora, od roku 1995 do roku 1997 bol prodekanom vtedajšej mechanizačnej fakulty a v rokoch 1997 až 2003 predsedom Akademického senátu SPU.



Je spoluzakladateľom agrofyziky na Slovensku, spoluautorom vysokoškolských učebníc, vynálezov, stoviek vedeckých a odborných prác, publikovaných doma a v zahraničí. Pôsobil ako člen vedeckých rád univerzít, fakúlt a vedeckých inštitúcií, redakčných rád vedeckých a odborných časopisov, člen komisií pre štátne skúšky na viacerých slovenských a českých vysokých školách. Bol emeritným členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a zakladajúcim a dlhoročným prezidentom združenia výrobcov a predajcov poľnohospodárskej techniky na Slovensku Agrion. V roku 2003 mu Technická univerzita v bulharskom Ruse udelila čestný doktorát. Od roku 2008 bol emeritným profesorom Technickej fakulty SPU.



Jech sa aktívne venoval cyklistike, lyžovaniu, džudu, orientačnému behu, biatlonu. Pôsobil v mnohých funkciách v odboroch Československého zväzu telesnej výchovy a športu nielen ako riadiaci pracovník, ale aj ako tréner a organizátor. Pod jeho vedením športovci reprezentovali školu, mesto a kraj a dosahovali významné výsledky. Vychoval viacerých akademických majstrov Slovenska a Československa. V oblasti spoločenského života 16 rokov aktívne pôsobil vo funkcii poslanca Mestského zastupiteľstva v Nitre.