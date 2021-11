Vo veku 85 rokov zomrel slovenský maliar a ilustrátor Jozef Cesnak

Bratislava 10. novembra (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel v sobotu (6. 11.) slovenský maliar a ilustrátor Jozef Cesnak. TASR o tom v stredu informoval jeho syn Adam Cesnak.



Jozef Cesnak sa narodil 6. februára 1936 v Bacúchu neďaleko Brezna. Vyrastal v horehronskej rodine drevorubača. Krásu kresieb a ilustrácií mu sprostredkoval časopis Slniečko, s ktorým sa stretával v škole.



Študoval v Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku 1963 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie pod vedením Vincenta Hložníka.



Venoval sa predovšetkým grafike a ilustrátorskej tvorbe. "Tvorba Jozefa Cesnaka nesie príznačné atribúty poctivého grafického remesla Hložníkovej školy. Od počiatkov v nej dominuje jasná a precízna na spracovanie detailov náročná kresba," uviedla o umelcovi Iveta Gal Drzewiecka z Prešovskej univerzity v Prešove v predslove k výstave Jozef Cesnak ...a traja pátrači v roku 2016.



Práve tituly Alfred Hitchcock a traja pátrači, ktoré vychádzali už od roku 1971, totiž patria k najznámejším knihám, s ktorým sa spájajú jeho ilustrácie, zväčša vytvárané tušom alebo ceruzkou s prevládajúcimi sivými či čierno-bielymi odtieňmi.



"V jeho portfóliu prevažujú ilustrácie ku knihám s historickou tematikou, slovenským aj inonárodným povestiam, dobrodružnému a detektívnemu žánru, prózam s námetmi prírody, literatúre faktu. Dopĺňajú ho asi dve desiatky školských učebníc, knihy pre najmenších čitateľov a ilustrátorské príspevky do detských časopisov," pripomenula Iveta Gal Drzewiecka.



Dokopy ilustroval vyše 150 kníh pre deti a mládež aj pre dospelých čitateľov. Medzi známe tituly doplnené o ilustrácie Cesnaka patrí básnická skladba Detvan od Andreja Sládkoviča, kniha Štyria tankisti a pes (Janusz Przymanowski), Slovensko v dobách stredovekých (Matúš Kučera), Ako som sa stal mudrcom (Rudolf Sloboda), Synovia Veľkej medvedice (Liselotte Welskopová-Henrichová), Staré i Nové povesti slovenské (Milan Ferko), Dunajské povesti od Márie Ďuríčkovej či Záhorácke povesti Štefana Moravčíka.



"Ilustrátor by mal byť zdatný v kresbe, kompozícii a farebnosti, mal by mať fantáziu, vyťažiť z literárnej predlohy čo najviac, z atmosféry diela a ešte ju umocniť. Samozrejme, vyjadriť aj svoje pocity," povedal o svojej práci v rozhovore pre galériu TOTO! v tom čase 80-ročný umelec.



Jozef Cesnak bol držiteľom Ceny Víta Nejedlého, Ceny Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu a v roku 2020 získal cenu Identifikačný kód Slovenska.