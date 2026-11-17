< sekcia Slovensko
Vo veku 85 rokov zomrela chemička Kristína Holčíková
Holčíková vyštudovala Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrela 13. novembra chemička a priekopníčka zdravého stravovania Kristína Holčíková. Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu (18. 11.) o 14.00 h v Bratislave. Pre TASR to potvrdila rodina zosnulej.
Holčíková vyštudovala Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity. Spolupracovala s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme. Rodina zosnulej potvrdila, že vybudovala slovenskú potravinovú banku dát a systém využívania databáz slúžiacich na vypracovanie stravovacích režimov s ohľadom na energetickú a výživovú hodnotu potravín.
Spolu s ďalšími svetovými výskumníkmi vytvorila desať zväzkov celosvetovo platných potravinových tabuliek o zložení a spotrebe potravín, pre krajiny strednej a východnej Európy vybudovala databázové centrum a sieť technickej spolupráce. Koordinovala medzinárodnú sieť potravinových dátových systémov INFOODS, NORDFOOD, LATINFOOD, ktorá združovala celosvetovú sieť pekárov, mliekarov a ovocinárov. Vydala 44 vedeckých a odborných prác, 12 kníh v spoluautorstve a aj vysokoškolské skriptá.
Popri práci na zdravých potravinách robila manažérku svojej sestre Elene Šarayovej, dirigentke viacerých hudobných telies.
Holčíková vyštudovala Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity. Spolupracovala s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme. Rodina zosnulej potvrdila, že vybudovala slovenskú potravinovú banku dát a systém využívania databáz slúžiacich na vypracovanie stravovacích režimov s ohľadom na energetickú a výživovú hodnotu potravín.
Spolu s ďalšími svetovými výskumníkmi vytvorila desať zväzkov celosvetovo platných potravinových tabuliek o zložení a spotrebe potravín, pre krajiny strednej a východnej Európy vybudovala databázové centrum a sieť technickej spolupráce. Koordinovala medzinárodnú sieť potravinových dátových systémov INFOODS, NORDFOOD, LATINFOOD, ktorá združovala celosvetovú sieť pekárov, mliekarov a ovocinárov. Vydala 44 vedeckých a odborných prác, 12 kníh v spoluautorstve a aj vysokoškolské skriptá.
Popri práci na zdravých potravinách robila manažérku svojej sestre Elene Šarayovej, dirigentke viacerých hudobných telies.