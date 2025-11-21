Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo veku 88 rokov zomrela osobnosť Geografického ústavu SAV J. Jakál

Na archívnej snímke vstup do areálu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrela v pondelok (17. 11.) jedna z najvýznamnejších osobností Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Jozef Jakál. Viedol aj Správu slovenských jaskýň. Informovala o tom SAV na svojom webe.

„Jeho dlhoročná a bohatá vedecká púť bola neodmysliteľne spojená s krasovou krajinou, od geomorfológie, cez speleológiu až po uplatňovanie komplexného geografického prístupu pri riešení jej environmentálnych problémov,“ priblížila SAV.

Jakál ako riaditeľ Správy slovenských jaskýň v rokoch 1970 až 1973 položil základy moderného komplexného výskumu slovenských jaskynných priestorov, vyzdvihla SAV. Ako tajomník redakčnej a výkonnej rady tiež koordinoval zostavovanie najkomplexnejšieho diela slovenskej geografie - národného Atlasu SSR vydaného v roku 1980.

„Pamätníkom jeho dlhoročnej práce v oblasti výskumu a ochrany slovenských krasových území bolo nepochybne zaradenie jaskýň Slovenského krasu a Aggteleckého krasu do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO v roku 1995,“ dodala akadémia.

Posledná rozlúčka sa uskutočnila v piatok v Bystričanoch.
