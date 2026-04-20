Vo veku 90 rokov zomrela dramaturgička Gabriela Kopicová

Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Vo veku 90 rokov v piatok (17. 4.) zomrela dramaturgička Slovenskej televízie Gabriela Kopicová. Roky pôsobila v redakciách zábavy a pre deti a mládež. Informovala o tom STVR, ktorej to potvrdila jej dcéra Beata Havranová.

S menom Gabriely Kopicovej sa spájajú legendárne televízne relácie, ako Snívajte s nami, Večer Milana Markoviča či Televízny klub mladých. Bola zakladateľkou charitatívneho projektu Konto nádeje na pomoc zdravotne znevýhodneným deťom,“ uviedla vedúca odboru komunikácie STVR Zuzana Vicelová.
