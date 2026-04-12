Vo veku 92 rokov zomrel bývalý poslanec a diplomat Ladislav Lysák
Lysák sa narodil 28. augusta 1933 v Brezovici v okrese Sabinov.
Bratislava 12. apríla (TASR) - Vo veku 92 zomrel v sobotu (11. 4.) bývalý poslanec Národnej rady SR, diplomat, ekonóm a umelec Ladislav Lysák. TASR o úmrtí informovala rodina zosnulého.
Lysák sa narodil 28. augusta 1933 v Brezovici v okrese Sabinov. Bol absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Pomohol vybudovať odevné závody vo viacerých slovenských mestách, pracoval aj vo výskumnej sfére.
„Väčšinu svojho vedecko-výskumného života venoval národohospodárstvu na Slovensku, jeho zdrojom, rozvoju, perspektívam, zameraniu a miestu v národnom a medzinárodnom meradle,“ priblížila rodina zosnulého. Zakladal a viedol štátny ústav pre ekonomiku a riadenie priemyslu v Bratislave.
Po spoločenských a politických zmenách na Slovensku pôsobil okrem iného aj ako poslanec Národnej rady SR i veľvyslanec v Indii. Prednášal na ekonomickej univerzite a pokračoval v publikačnej činnosti až do neskorého veku.
Zaujímal sa o umenie, študoval olejomaľbu. „Na poprednom mieste jeho záujmov bolo zbieranie podkladov často nedocenených a limitovaných kultúrnych, hospodárskych a spoločenských dejín,“ doplnila rodina.
Lysák sa narodil 28. augusta 1933 v Brezovici v okrese Sabinov. Bol absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Pomohol vybudovať odevné závody vo viacerých slovenských mestách, pracoval aj vo výskumnej sfére.
„Väčšinu svojho vedecko-výskumného života venoval národohospodárstvu na Slovensku, jeho zdrojom, rozvoju, perspektívam, zameraniu a miestu v národnom a medzinárodnom meradle,“ priblížila rodina zosnulého. Zakladal a viedol štátny ústav pre ekonomiku a riadenie priemyslu v Bratislave.
Po spoločenských a politických zmenách na Slovensku pôsobil okrem iného aj ako poslanec Národnej rady SR i veľvyslanec v Indii. Prednášal na ekonomickej univerzite a pokračoval v publikačnej činnosti až do neskorého veku.
Zaujímal sa o umenie, študoval olejomaľbu. „Na poprednom mieste jeho záujmov bolo zbieranie podkladov často nedocenených a limitovaných kultúrnych, hospodárskych a spoločenských dejín,“ doplnila rodina.