Vo veku 92 rokov zomrel bývalý poslanec a diplomat Ladislav Lysák

Lysák sa narodil 28. augusta 1933 v Brezovici v okrese Sabinov.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Vo veku 92 zomrel v sobotu (11. 4.) bývalý poslanec Národnej rady SR, diplomat, ekonóm a umelec Ladislav Lysák. TASR o úmrtí informovala rodina zosnulého.

Lysák sa narodil 28. augusta 1933 v Brezovici v okrese Sabinov. Bol absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Pomohol vybudovať odevné závody vo viacerých slovenských mestách, pracoval aj vo výskumnej sfére.

„Väčšinu svojho vedecko-výskumného života venoval národohospodárstvu na Slovensku, jeho zdrojom, rozvoju, perspektívam, zameraniu a miestu v národnom a medzinárodnom meradle,“ priblížila rodina zosnulého. Zakladal a viedol štátny ústav pre ekonomiku a riadenie priemyslu v Bratislave.

Po spoločenských a politických zmenách na Slovensku pôsobil okrem iného aj ako poslanec Národnej rady SR i veľvyslanec v Indii. Prednášal na ekonomickej univerzite a pokračoval v publikačnej činnosti až do neskorého veku.

Zaujímal sa o umenie, študoval olejomaľbu. „Na poprednom mieste jeho záujmov bolo zbieranie podkladov často nedocenených a limitovaných kultúrnych, hospodárskych a spoločenských dejín,“ doplnila rodina.
