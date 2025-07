Vo veku 92 rokov zomrel klavirista a pedagóg Ľ. Marcinger

Bratislava 8. júla (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel v piatok (4. 7.) významný slovenský klavirista, korepetítor a pedagóg profesor Ľudovít Marcinger. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Slovenského národného divadla (SND) Izabela Pažítková.



„Odišla významná osobnosť spojená s hudbou a formovaním mladej generácie operných a koncertných umelcov,“ uviedla Pažítková. Správu o úmrtí umelca prijalo vedenie SND a Opery SND s veľkým zármutkom.



Marcinger študoval hudbu na Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, postgraduálne v Budapešti. V SND pôsobil ako korepetítor a roky bol oporou spevákom pri prípravách množstva inscenácií. Ako prvú naštudoval Suchoňovu operu Svätopluk. Hosťoval tiež v Štátnej opere v Banskej Bystrici a v Národnom divadle Košice. Štyri desaťročia bol pedagogicky aktívny na VŠMU.



Stál na začiatku kariéry mnohých slovenských sólistov, napríklad Sergeja Kopčáka, Idy Kirilovej, Petra Mikuláša, Jána Gallu, Ľubice Rybárskej, Lívie Ághovej, Magdalény Koženej a mnohých ďalších. Do posledných chvíľ sa so svojím profesorom stretával Pavol Remenár.



Profesionálna kariéra Ľudovíta Marcingera bola spojená predovšetkým s Petrom Dvorským, ktorého na klavíri sprevádzal na koncertoch v milánskej La Scale, Viedni, Paríži či Tokiu. Umenie a bezprostrednú komunikáciu Ľudovíta Marcingera poznali speváci aj v zahraničí. Napríklad s talianskou opernou divou Mirellou Freni naštudoval Eugena Onegina v ruštine. Marcingera tiež pravidelne pozývali ako porotcu do významných speváckych súťaží.



Posledná rozlúčka s Ľudovítom Marcingerom bude v stredu 16. júla o 14.00 h v obradnej sieni Vrakuňa na cintoríne v Bratislave-Ružinove.