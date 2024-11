Vo veku 99 rokov zomrela speváčka Viera Palátová

Bratislava/Piešťany 30. novembra (TASR) - Vo veku 99 rokov zomrela v piatok (29. 11.) v Piešťanoch speváčka Viera Palátová. Bola speváčkou populárnych piesní najmä v 40. a 50. rokoch. Bola aj zakladajúcou členkou Slovenského filharmonického zboru, v ktorom pôsobila do roku 1984, keď odišla do dôchodku. Pôsobila v madrigalovom súbore a spievala tanečné piesne s rôznymi súbormi. Prekladala texty z taliančiny a bulharčiny. Je autorkou mnohých textov, najmä k populárnym piesňam. O jej úmrtí informoval redaktor Slovenského rozhlasu v Bratislave Martin Jurčo.



Palátová sa narodila sa 6. júna 1925 v Piešťanoch ako Viera Žáková. V roku 1946 úspešne ukončila štúdium spevu na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave v triede Arnolda Flögla. Potom nastúpila do bratislavského rozhlasu, do gramofónového archívu. Súčasne spievala v zmiešanom zbore, ktorý v rozhlase založil Ladislav Slovák. Po profesionalizácii zboru v roku 1956 sa stala jeho členkou.



Od roku 1942 do začiatku 50. rokov spievala Palátová v ženskom triu, ktoré pôsobilo pod menami Luna trio, Mikulovo trio, Včielky, Dámske trio a Tri dievčatká do začiatku päťdesiatych rokov. Spolupracovali s vtedajšími známymi hudobníkmi - s Jánom Ondrušom, Milanom Novákom, s Gustávom Bromom. Spolupracoval s nimi aj František Krištof Veselý.



"Z pesničiek Viery Palátovej spomeňme skladbu Ako vták letí v diaľ, ktorú hudobný publicista a skladateľ Pavol Zelenay zaradil aj medzi významné skladby Antológie slovenskej populárnej hudby 1933 - 1964," poznamenal Jurčo.