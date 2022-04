Vo veľkonočnom vysielaní čakajú divákov premiéry nových programov

Bratislava 11. apríla (TASR) - Počas veľkonočných sviatkov odvysiela RTVS na Dvojke premiérové animované programy - film Mimi a Líza - Záhrada a animovaný seriál Jakub a Flip. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Čačko.



Dodal, že nový 26-minútový animovaný televízny špeciál Mimi a Líza - Záhrada prinesie posolstvo o ekológii. Nevidiaca Mimi a roztopašná Líza bývajú v dome plnom zaujímavých susedov. S mnohými sa už zoznámili, a tak spoločné jesenné upratovanie domu je veľkou zábavou. Všetci sa však zbavujú starých vecí, aby ich mohli vymeniť za nové, no nevidiaca Mimi akosi nemá čo vyhodiť. Svoje staré veci má rada. "Veľmi dlho sme chceli deťom priniesť takýto environmentálny príbeh. Pri písaní sme si uvedomili, aká ťažká úloha to je. Podať príbeh o neutešenom stave klímy a prírody s nádejou na riešenie. Nevyvolať pritom v deťoch pocit viny a úzkosti, naopak, nájsť aspoň malé riešenie pre každého jednotlivca," opísala námet animovaného filmu producentka Katarína Kerekesová. "Ponúkli sme ho prostredníctvom rozprávania o našom vzťahu k veciam a o ich druhotnom využití i o tom, ako môžeme všetci prispieť a správať sa k prírode zodpovedne. Aj titulná pieseň má túto tému a naspievala ju Jana Kirschner," dodala k novinke, ktorú odvysielajú v premiére počas veľkonočnej nedele 17. apríla o 18.35 h.



Verejnoprávna televízia avizuje aj nový zábavno-edukatívny animovaný seriál Jakub a Flip. Chlapec Jakub sa v sprievode svojho nakresleného kamaráta Flipa dostane do rôznych fantastických krajín, v ktorých zisťuje, ako chrániť životné prostredie. "Jednoduchá komunikácia a pútavý vizuál boli hlavné prvky, ktoré sme sa snažili do tvorby implementovať. Preto sa nám tajomný svet v kontajneri zdal ako skvelý nápad. A, samozrejme, v kontajneri končí aj veľa vecí, ktoré by možno nemuseli. A teda vznikla paralela na plytvanie, spotrebu a všetko s tým spojené," prezradil kreatívny producent Ján Janoška. Animátori spolu s art directorom a režisérom celého diela Manuelom Campagnolim vytvorili koncept, ktorý evokuje modernú, zábavnú tvorbu. Svoje hlasy zapožičali postavám herci Richard Stanke, Táňa Pauhofová, Viktor Horján, Kristína Tormová. Sedemdielny seriál si diváci môžu pozrieť od 14. do 20. apríla od 18.35 h.