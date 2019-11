Vo Veľkých Kapušanoch bolo počuť bubnovať takmer 1000 detí

Veľké Kapušany 19. novembra (TASR) – Takmer 1000 detí sa zapojilo do celoslovenskej bubnovačky na námestí pred Mestským úradom vo Veľkých Kapušanoch. Všetky školské zariadenia na území mesta a tiež centrum voľného času, športové kluby či komunitné centrum tak v utorok dopoludnia poukázali na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Pre TASR to potvrdila koordinátorka veľkokapušianskeho podujatia, pracovníčka miestnej mestskej polície Gabriela Fedičová.



"Cieľom bubnovačky je, aby bolo deti lepšie počuť, aby sa nebáli a aby vedeli, na koho sa obrátiť, ak zistia, že majú problém ony samy alebo niekto z ich okolia," povedala o akcii Fedičová s tým, že aj ich mestská polícia je zapojená do preventívneho programu ochrany detí pred násilím a týraním. Ako ďalej uviedla, z pozície mestskej policajtky sa na veľkokapušianskych uliciach najčastejšie stretáva so šikanou a tiež s užívaním omamných a psychotropných látok.







Na námestí pred mestským úradom sa tak v utorok dopoludnia v sprievode troch bubeníkov bubnovalo na škatuliach či hrncoch varechami, kladivami i PET fľašami. "Päť minút v sprievode bubeníkov, potom deti samy, keď boli vyzvané, aby urobili čo najväčší hluk, a potom opäť s bubeníkmi," opísala priebeh podujatia Fedičová.



Podujatím s mottom "Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť" chcú organizátori podporiť v spoločnosti tému väčšej ochrany detí pred násilím a poukázať na potrebu prevencie. "Násilie je téma, ktorá nás sprevádza celým naším životom v rôznych podobách. Ovplyvňuje náš život, a aj život našich detí. Deti sa čoraz častejšie stretávajú s ponižovaním, posmievaním, vylučovaním či inými formami násilia, ale často sa problém odhalí, keď je už neskoro. Preto je veľmi dôležité o násilí s deťmi primerane veku hovoriť," vysvetlila zmysel bubnovačky Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko, ktoré je hlavným organizátorom podujatia.







Bubnovačka sa tento rok uskutočnila na Slovensku šiestykrát, Veľké Kapušany sa do nej zapojili po prvý raz. V utorok dopoludnia sa bubnovalo spolu v 140 slovenských mestách.