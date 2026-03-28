Sobota 28. marec 2026Meniny má Soňa
Vo viacerých lokalitách komplikuje dopravu silný vietor

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Cestári v aktuálnom spravodajstve varujú i pred snehovými jazykmi, ktoré sa tvoria na ceste I/66 v sedle Besník.

Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Vodiči jazdiaci na cestách v okresoch Michalovce, Sobrance a Dunajská Streda si musia dať pozor na silný vietor. Nárazový vietor môže spôsobiť problémy aj v oblasti Piešťan. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Cestári v aktuálnom spravodajstve varujú i pred snehovými jazykmi, ktoré sa tvoria na ceste I/66 v sedle Besník. Pripomínajú tiež, že horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky.

Výstrahu smeruje k vodičom aj Zelená vlna STVR, na sieti X informuje, že na ceste I/9 medzi Žiarom nad Hronom a Janovou Lehotou pobehujú po vozovke ovce.
