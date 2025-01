Bratislava 24. januára (TASR) - Vo viacerých mestách Slovenska sa v piatok večer konajú protesty, ktorým cieľom je zdôrazniť, že Slovensko patrí do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. TASR o tom informovala Katarína Cíbiková z iniciatívy Mier Ukrajine. V piatok sa podľa nej protestuje napríklad v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Žiline, ale aj v Nových Zámkoch, Prievidzi či v Humennom. Zhromaždenia sú zorganizované aj v niektorých zahraničných metropolách.



"Naše protesty sú vždy pokojné a tak to bude aj tentoraz. Odmietame akékoľvek násilie či provokácie a vyzývame všetkých účastníkov, aby nereagovali na prípadné pokusy provokatérov vyvolávať konflikty. Spolupracujeme s mestskou aj so štátnou políciou. Naši dobrovoľníci sú vyškolení, na mieste bude prítomná kontrolná miestnosť a monitorovanie bezpečnosti budú dopĺňať odborníci," uviedol Mier Ukrajine.



V súvislosti s verejnými zhromaždeniami prijala polícia opatrenia, ktoré majú zabezpečiť ich pokojný priebeh. Upozornila, že môže dôjsť k dopravným obmedzeniam. Mimovládne organizácie už v súvislosti so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenska zorganizovali viacero zhromaždení.