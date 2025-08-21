< sekcia Slovensko
Vo viacerých mestách sú na výročie 21. augusta 1968 zhromaždenia
Zhromaždenia sa konajú v Bratislave, Trenčíne, Košiciach, Nitre, Poprade, Piešťanoch, Banskej Bystrici, Martine či Rimavskej Sobote.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Vo viacerých mestách na Slovensku sa vo štvrtok podvečer pri príležitosti 57. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy konajú verejné zhromaždenia. Podujatia sa uskutočnia napríklad v Bratislave, Trenčíne, Košiciach, Nitre, Poprade, Piešťanoch, Banskej Bystrici, Martine či Rimavskej Sobote. Väčšinu organizujú občianske iniciatívy združené v platforme Mestá za demokraciu.
Na verejnom zhromaždení si podľa ich slov ľudia môžu pripomenúť tragické udalosti, ktoré Slovensko na dlhé roky obrali o slobodu. „V časoch, keď Rusko opäť ukazuje svoje imperialistické chute, susednej Ukrajine kradne územie a zabíja ľudí, je nevyhnutné pripomínať si, ako sovietski vojaci napadli Československo a zmarili naše nádeje na slobodu. Nebezpečné kradmé opakovanie histórie a kolaborácia našej vlády s ruským režimom predstavujú hrozbu, ktorá nás môže pripraviť o našu existenciu v demokratickom svete,” uviedli aktivisti z Miest za demokraciu.
