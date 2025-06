K. Šaško: Vo viacerých nemocniciach sa začalo s realizáciou auditov

Bratislava 29. júna (TASR) - Vo viacerých nemocniciach sa začalo s realizáciou auditov. Týkajú sa personálu, materiálneho vybavenia aj rôznych procesov. Trvať majú približne tri mesiace. Výsledky by mohli byť známe v októbri. Potvrdil to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) na tohtotýždňovej tlačovej konferencii.



„Prebehla absolútne transparentná súťaž, kde sú výstupy. Zmluvy o vykonávaní auditu boli minulý týždeň podpísané v piatich pilotných auditoch, v tých najväčších zo vzorky nemocníc. (...) Tým, že proces bol absolútne transparentný a boli stanovené jasné kritériá a očakávania, tak ja tam idem ešte ďalej, a bude to dvojstupňový audit,“ poznamenal.



V tejto súvislosti priblížil zámer vzniku centrálneho koordinátora výstupov. „Môže sa stať, že z jedného auditu príde iná štruktúra výsledkov ako z druhého, preto v tej druhej úrovni bude nejaký centrálny koordinátor,“ objasnil. Výstupy by podľa neho mohli byť známe v októbri. Mohli by byť podľa neho aj súčasťou diskusií pri tvorbe štátneho rozpočtu na budúci rok a ďalšie roky.