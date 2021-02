Vo viacerých oblastiach znižuje dohľadnosť hustá hmla

Bratislava 20. februára (TASR) - Situáciu na cestách komplikuje v sobotu vo viacerých oblastiach hustá hmla. Motoristi musia rátať so zníženou dohľadnosťou.



Slovenská správa ciest (SSC) na portáli zjazdnost.sk uvádza, že na 50 metrov je limitovaná dohľadnosť v oblastiach miest Trnava a Nitra, Žarnovica, Bánovce nad Bebravou a Turčianske Teplice. "Hmla s dohľadnosťou do 100 m sa nachádza v oblastiach Malacky, Hlohovec, Šaľa, Lučenec, Zvolen, Kysuce, Poprad a Levoča," dodávajú cestári.



Zelená vlna RTVS informuje, že s hustou hmlou musia rátať aj na diaľnici D1 medzi Tranavou a Bratislavou. "Dbajte na správe osvetlenie vozidla," pripomína vodičom.



Podľa výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa hustá hmla môže vyskytovať na celom území Slovenska do 10.00 h.



Stellacentrum varuje aj pred poľadovicou, spresňuje, že sa miestami nachádza na cestách v okolí Zvolena, Detvy a Hriňovej.