Vo viacerých okresoch musia vodiči počítať s hmlou

Bratislava 1. februára (TASR) - S hmlou s dohľadnosťou do 100 metrov treba počítať v okresoch Liptovský Mikuláš a Poprad. Tvoriť sa môže aj v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča a v okolí Spišskej Starej Vsi. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Horské priechody na Slovensku sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na horských priechodoch Dobšiná a Oravská Lesná sa na vozovke miestami nachádza utláčaný sneh. Na horských priechodoch Huty a Vrchslatina zase treba miestami počítať so zľadovateným snehom.



Zjazdné sú tiež všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR. Povrch vozoviek je suchý až mokrý. Rovnako sú zjazdné aj cesty I., II. a III. triedy. Povrch vozoviek je prevažne suchý, miestami vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sa miestami nachádza sneh. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze pre všetky vozidlá. Pre vozidlá s dĺžkou nad desať metrov uzavreli cestu II/531 v úseku hranice okresov Revúca/Brezno - Červená Skala.