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POZOR NA CESTÁCH: Slovensko ráno potrápi hmla aj poľadovica
Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže tvoriť v celom Žilinskom kraji.
Autor TASR
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Bratislava 10. novembra (TASR) - Vo viacerých okresoch na Slovensku sa môže v utorok ráno tvoriť hmla či poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na webe.
S poľadovicou treba počítať v celom Banskobystrickom kraji, ako aj vo väčšine Košického. Rovnako v okresoch Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Poprad, Levice a Prievidza. Výstrahy tu platia do 10.00 h.
Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže tvoriť v celom Žilinskom kraji. Tiež vo väčšine Prešovského a Banskobystrického kraja, ako aj v okresoch Považská Bystrica, Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves a Bratislava. Výstrahy platia do 9.00 h. V okrese Bratislava do 10.00 h.
V utorok tiež platia výstrahy na horách, a to v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Vydané sú od 9.00 do 16.00 h. Vietor tam môže dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.
S poľadovicou treba počítať v celom Banskobystrickom kraji, ako aj vo väčšine Košického. Rovnako v okresoch Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Poprad, Levice a Prievidza. Výstrahy tu platia do 10.00 h.
Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže tvoriť v celom Žilinskom kraji. Tiež vo väčšine Prešovského a Banskobystrického kraja, ako aj v okresoch Považská Bystrica, Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves a Bratislava. Výstrahy platia do 9.00 h. V okrese Bratislava do 10.00 h.
V utorok tiež platia výstrahy na horách, a to v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Vydané sú od 9.00 do 16.00 h. Vietor tam môže dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.