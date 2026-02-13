Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Slovensko

Vo viacerých okresoch si treba dávať pozor na hmlu

.
Archívna snímka. Foto: TASR - Martin Medňanský

Výstrahy platia takmer pre celý Banskobystrický kraj a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Vo viacerých okresoch stredného a východného Slovenska si treba aj v piatok ráno dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia takmer pre celý Banskobystrický kraj a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ.

Výstrahy platia predbežne do 9.00 h.

Na hmlu upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Hmla s dohľadnosťou do 50 m sa vyskytuje v lokalitách Chminianska Nová Ves, Čertovica a do 100 m v lokalitách Bertotovce, Krupina, Zvolen, Kriváň, Stará Ľubovňa, Čebovce, Veľký Krtíš, Slovenské Kľačany a Šturec.
.

Neprehliadnite

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá