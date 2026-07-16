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Vo Viedni zadržali Slováka, mal sa vyhrážať žene

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Podľa očitých svedkov mal mať údajne v rukách aj sekeru.

Autor TASR
,aktualizované 
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Viedeň 16. júla (TASR) - Vo Viedni na ulici Van-der-Nüll-Gasse sa v utorok (14. 7.) večer vyhrážal žene 38-ročný muž zo Slovenska. Podľa očitých svedkov mal mať údajne v rukách aj sekeru. Slováka, ktorý sa zdržiaval v Rakúsku nelegálne, polícia zadržala. Informoval o tom rakúsky denník Heute.

Po prijatí hlásenia dorazili na miesto príslušníci špeciálnej zásahovej a pohotovostnej jednotky rakúskej polície WEGA. Podľa tlačového oddelenia viedenského policajného riaditeľstva bol Slovák vypátraný a zadržaný v pivnici obytného domu. Polícia prítomnosť sekery nepotvrdila.
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