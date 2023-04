Vo Viedni zatkli podnapitého Slováka, pokúsil sa napadnúť policajtov

Viedeň 25. apríla (TASR) - Polícia v noci na utorok zatkla vo Viedni podnapitého Slováka so zasadrovanou rukou, ktorý sa pokúsil napadnúť policajtov. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Pri jeho útoku neutrpel žiadny policajt zranenia, uviedlo vedenie miestnej polície.



Incident sa stal vo viedenskom mestskom obvode Donaustadt v pondelok približne o 23.00 h. Muž vo veku 32 rokov údajne preliezol záhradný plot a vzal viacero slnečných okuliarov zo zaparkovaných áut. Takisto má byť zapletený do krádeže bicyklov. V krvi mu namerali 1,02 promile alkoholu.



Muža umiestnili do cely predbežného zadržania.