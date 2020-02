Vo vojenskej nemocnici prijali pacienta s podozrením na koronavírus

Ružomberok 2. februára (TASR) – Vo vojenskej nemocnici v Ružomberku prijali pacienta s podozrením na koronavírus. Pre TASR to v nedeľu večer potvrdila hovorkyňa nemocnice Petra Dišková s tým, že bližšie informácie poskytnú neskôr.O prípade informoval aj portál tvnoviny.sk.Nejde o prvý prípad, tento týždeň priviezli do Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) dvoch Slovákov s podozrením na koronavírus. Testy potvrdili, že koronavírus nemajú.Ďalší dvaja slovenskí občania majú prísť v noci do Prahy, kde ich prevezmú slovenské orgány za prísnych bezpečnostných pravidiel. Títo ľudia budú 14 dní izolovaní na špeciálnom oddelení v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Obe osoby podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) zatiaľ nejavia príznaky ochorenia.