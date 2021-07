Vo vojenských lesoch na Záhorí zaznamenali porušenia zákazu vstupu

Bratislava 10. júla (TASR) - Vo vojenských lesoch na území Vojenského obvodu Záhorie zaznamenala lesná stráž približne 80 prípadov porušenia dočasného zákazu vstupu. V prípade Vojenského obvodu Valaškovce a Vojenského obvodu Lešť je zákaz vstupu do vojenských lesov zo strany verejnosti rešpektovaný. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Porušenie zákazu vstupu riešila lesná stráž, respektíve vojenská polícia priamo na mieste. "Snahou kontrolných orgánov rezortu obrany a správcu lesných pozemkov (štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR) je predovšetkým prevencia a vysvetľovanie všetkých rizík," skonštatovala hovorkyňa. Pripomenula však, že porušenie zákazu je priestupkom, za ktorý je možné v zmysle zákona o lesoch uložiť pokutu do výšky 3320 eur.



Od 25. júna do odvolania platí pre verejnosť zákaz vstupu do vojenských lesov na území Vojenského obvodu Záhorie a Vojenského obvodu Valaškovce. Dôvodom sú pretrvávajúce vysoké teploty, suché počasie a zvýšené riziko vzniku požiarov.



Vojenské lesy sa nesmú navštevovať ani v čase vojenských cvičení. Informácie o obmedzení alebo o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu možno získať na úradnej tabuli obce susediacej s vojenským obvodom, na obecných úradoch týchto obcí a ich webových sídlach a na webovom sídle Ministerstva obrany SR.