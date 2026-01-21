< sekcia Slovensko
Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve
Do súbehu Čo dokáže pekné slovo za rok 2025, ktorý je určený pre žiakov základných škôl, stredoškolákov a gymnazistov, zaslali autori celkovo 43 prác.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nový Sad 21. januára (TASR) – V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade v stredu odovzdali ceny v literárnych súťažiach. Ocenenia si prevzali víťazi tradičného súbehu Čo dokáže pekné slovo, ako aj laureáti literárnej súťaže detského časopisu Zornička, informuje TASR.
Do súbehu Čo dokáže pekné slovo za rok 2025, ktorý je určený pre žiakov základných škôl, stredoškolákov a gymnazistov, zaslali autori celkovo 43 prác. Literárna produkcia v žánroch poézia a próza prišla zo siedmich slovenských vojvodinských prostredí.
Prvú cenu za prózu v kategórii žiakov stredných škôl a gymnazistov hodnotiaca komisia udelila žiačke Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici Natálii Siantovej za prácu Silný odkaz obyčajných slov. „Písala som mnohokrát, ale je toto moja prvá cena. Veľmi som pyšná a toto ma dodatočne povzbudilo viac písať a dokázalo mi, aby som sa nevzdávala a pokračovala. Písala som na tému o odkaze slov,“ uviedla Siantová pre TASR.
O súťažiach sa zmienila Svetluša Hlaváčová, koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM, ktorý má obe súťaže organizačne na starosti. „Keď ide o žiacku literárnu súťaž Čo dokáže pekné slovo, zorganizovali sme ju po pätnástykrát... Odozva síce bola trochu menšia ako minulé roky, ale nás teší, že sa zúčastnili aj žiačky z gymnázia zo Starej Pazovy. Myslím si, že v tomto veľkú úlohu zohrávajú práve profesori slovenčiny, ktorí majú motivovať žiakov, vyzvať ich a poslať práce,“ zhodnotila Hlaváčová.
Súčasťou stredajšieho programu bolo aj vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže časopisu pre deti Zornička. Na súbeh prišlo úhrnne šesť textov troch autorov: päť prozaických diel a jedna báseň.
V kategórii próza ocenili miestneho spravodajcu TASR v Novom Sade Miroslava Gašpara, ktorý získal prvú aj tretiu cenu. Dve druhé ceny za prózu si odniesol Ján Žolnaj. V žánri poézie odborná porota udelila tretiu cenu Svetluši Hlaváčovej.
Gašpar na ceremónii vyjadril potešenie zo získania ocenení, ale podľa vlastných slov si praje silnejšiu konkurenciu. „Som potešený, že sa mi na súbehu do rúk dostali dve ceny. Rovnako tak si prajem, aby konkurencia bola oveľa silnejšia, lebo sme tentoraz účinkovali iba traja autori. Tretiu cenu som získal za text Dedo mráz chodieva so psom, v ktorom sa hovorí o detskej vynaliezavosti. Prvú cenu som získal za text Môj modrý kamarát a spracúva tému, ktorej sa chcem vo svojej tvorbe venovať. Ide o depresiu a anxiozitu u detí, lebo si myslím, že o tom treba hovoriť,“ konštatoval Gašpar.
Do súbehu Čo dokáže pekné slovo za rok 2025, ktorý je určený pre žiakov základných škôl, stredoškolákov a gymnazistov, zaslali autori celkovo 43 prác. Literárna produkcia v žánroch poézia a próza prišla zo siedmich slovenských vojvodinských prostredí.
Prvú cenu za prózu v kategórii žiakov stredných škôl a gymnazistov hodnotiaca komisia udelila žiačke Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici Natálii Siantovej za prácu Silný odkaz obyčajných slov. „Písala som mnohokrát, ale je toto moja prvá cena. Veľmi som pyšná a toto ma dodatočne povzbudilo viac písať a dokázalo mi, aby som sa nevzdávala a pokračovala. Písala som na tému o odkaze slov,“ uviedla Siantová pre TASR.
O súťažiach sa zmienila Svetluša Hlaváčová, koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM, ktorý má obe súťaže organizačne na starosti. „Keď ide o žiacku literárnu súťaž Čo dokáže pekné slovo, zorganizovali sme ju po pätnástykrát... Odozva síce bola trochu menšia ako minulé roky, ale nás teší, že sa zúčastnili aj žiačky z gymnázia zo Starej Pazovy. Myslím si, že v tomto veľkú úlohu zohrávajú práve profesori slovenčiny, ktorí majú motivovať žiakov, vyzvať ich a poslať práce,“ zhodnotila Hlaváčová.
Súčasťou stredajšieho programu bolo aj vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže časopisu pre deti Zornička. Na súbeh prišlo úhrnne šesť textov troch autorov: päť prozaických diel a jedna báseň.
V kategórii próza ocenili miestneho spravodajcu TASR v Novom Sade Miroslava Gašpara, ktorý získal prvú aj tretiu cenu. Dve druhé ceny za prózu si odniesol Ján Žolnaj. V žánri poézie odborná porota udelila tretiu cenu Svetluši Hlaváčovej.
Gašpar na ceremónii vyjadril potešenie zo získania ocenení, ale podľa vlastných slov si praje silnejšiu konkurenciu. „Som potešený, že sa mi na súbehu do rúk dostali dve ceny. Rovnako tak si prajem, aby konkurencia bola oveľa silnejšia, lebo sme tentoraz účinkovali iba traja autori. Tretiu cenu som získal za text Dedo mráz chodieva so psom, v ktorom sa hovorí o detskej vynaliezavosti. Prvú cenu som získal za text Môj modrý kamarát a spracúva tému, ktorej sa chcem vo svojej tvorbe venovať. Ide o depresiu a anxiozitu u detí, lebo si myslím, že o tom treba hovoriť,“ konštatoval Gašpar.