Vo voľbách do NR SR kandiduje celkovo 679 žien

Bratislava 13. augusta (TASR) - V predčasných parlamentných voľbách kandiduje celkovo 679 žien. Vyplýva to z hlasovacích lístkov zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR. Z 25 kandidujúcich subjektov malo ženskú líderku päť, jedna sa však vzdala kandidatúry. Do volieb tak aktuálne vedú ženy štyri kandidujúce subjekty.



Najviac žien má na kandidátke mimoparlamentné Progresívne Slovensko, a to 76. Tvoria 51 percent kandidátov hnutia. Najmenej žien z mimoparlamentných strán má Aliancia, a to 22, čo predstavuje takmer 15 percent zo 149-člennej kandidátky.



Spomedzi parlamentných strán kandiduje najviac žien za Sme rodina. Dokopy 44 žien tvorí takmer 30 percent kandidátnej listiny hnutia.



Najmenej žien zo všetkých kandidujúcich subjektov má Smer-SD. Za stranu ich kandiduje 20, čo predstavuje zhruba 13 percent plnej 150-člennej kandidátnej listiny strany.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.