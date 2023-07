Vo volebnej miestnosti treba na preukázanie totožnosti OP, pas nestačí

Bratislava 15. júla (TASR) - Volič vo volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť výlučne občianskym preukazom (OP). Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Nestačí sa teda preukázať napríklad cestovným pasom. Voliči by si mali skontrolovať platnosť občianskeho preukazu.



Pokiaľ si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať potvrdením o jeho vybavovaní. "Ak volič disponuje potvrdením o občianskom preukaze alebo žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu od orgánu Policajného zboru, takýto dokument nahrádza občiansky preukaz pri legitimovaní voliča vo volebnej miestnosti," uviedla pre TASR hovorkyňa MV Zuzana Eliášová.



Právo voliť do Národnej rady SR má občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.



Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom. Kandiduje v nich 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia.