Vo všeobecnom lekárstve sa stretáva celá medicína s celým človekom

Bratislava 19. mája (TASR) - Všeobecné lekárstvo je špecifickým odborom s jedinečným postavením v systéme zdravotnej starostlivosti. Stretáva sa v ňom "celá medicína s celým človekom" a so všetkými jeho problémami. Pri príležitosti utorkového Svetového dňa všeobecných (rodinných) lekárov to uviedla prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková.



Ďakuje a vyzdvihuje mimoriadne nasadenie, profesionalitu a ľudskosť všetkých všeobecných lekárov na Slovensku nielen počas pandémie ochorenia COVID-19. "Ako žiadna iná špecializácia (všeobecné lekárstvo) spája v sebe informácie takmer zo všetkých odborov medicíny bez ohľadu na ich zameranie. Vykonáva súčasne prevenciu, diagnostiku aj terapiu. Venuje sa epidemiológii, očkovaniu, ochrane zdravia pri práci, ale aj sociálnej alebo komunitnej práci či návštevnej službe," tvrdí prezidentka SVLS.



Všeobecný lekár podľa nej pracuje v ambulancii aj v teréne často za mimoriadnych podmienok, pričom musí byť okamžite pripravený riešiť komplikované medicínske situácie. Pandémia COVID-19 posilnila postavenie všeobecného lekára aj v ochrane verejného zdravia.



Tento rok je pre všeobecných lekárov špecifický a podľa Paluškovej ukázal, že práve oni sú základným pilierom každého fungujúceho a efektívneho zdravotného systému. "Od začiatku pandémie boli a stále sú v plnom nasadení. Každý deň. Popri tom sa bez prerušenia starali o všetkých ostatných občanov Slovenska s akútnymi aj chronickými ochoreniami. Zvládli to predovšetkým vďaka odhodlaniu a silnému vnútornému presvedčeniu, že chránia svojich pacientov a ich blízkych," hovorí.