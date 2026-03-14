Vo všetkých pohoriach Slovenska platí malé lavínové nebezpečenstvo
Autor TASR
Liptovský Hrádok 14. marca (TASR) - Vo všetkých pohoriach Slovenska platí v sobotu malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Počasie počas dňa bude ovplyvňovať okraj tlakovej výše a rozpadajúci sa zvlnený studený front. Naďalej bude veľmi teplo, teploty dosiahnu kladné čísla v polohách pod 1800 metrov nad morom (m n. m.). Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Sneh v noci stuhne a následne sa cez deň vplyvom prílevu teplého vzduchu a slnečného žiarenia bude natápať, a to najmä v stredných polohách na južných expozíciách. Vplyvom silného vetra nebude natápanie také výrazné ako v predošlých dňoch.
„V najvyšších polohách boli na lokálnych miestach počas štvrtkového (12. 3.) popoludnia zaznamenané snehové zrážky. Tu sa nachádza vlhký nový sneh v malej hrúbke,“ spresnilo stredisko. Aktuálna situácia je v teréne dobre rozpoznateľná, treba si dať pozor na väčšiu hrúbku premočeného snehu, na severných expozíciách najvyšších polôh, naopak, pozor na ojedinelé snehové vankúše nafúkaného snehu. Výška snehovej pokrývky je výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m.
