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Vo výberovom konaní na riaditeľa agentúry ZIA uspel R. Samuhel
Agentúra vznikla v roku 2021, aby pomáhala pri plnení reforiem pre oblasť zdravotníctva zo zdrojov plánu obnovy.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Vo výberovom konaní na riaditeľa Zdravotníckej implementačnej agentúry (ZIA) uspel Róbert Samuhel. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o tom informovalo na webe.
„Do výberového konania sa na základe oznámenia o vyhlásení výberového konania uverejneného dňa 21. apríla 2026 na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR prihlásil v stanovenom termíne jeden uchádzač, ktorý zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa,“ ozrejmil rezort.
Agentúra vznikla v roku 2021, aby pomáhala pri plnení reforiem pre oblasť zdravotníctva zo zdrojov plánu obnovy. Komunikačný odbor rezortu neskôr priblížil, že v marci 2023 došlo k zmene predmetu jej činnosti. Podľa neho má realizovať a podporovať aktivity na základe požiadaviek ministerstva.
„Do výberového konania sa na základe oznámenia o vyhlásení výberového konania uverejneného dňa 21. apríla 2026 na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR prihlásil v stanovenom termíne jeden uchádzač, ktorý zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa,“ ozrejmil rezort.
Agentúra vznikla v roku 2021, aby pomáhala pri plnení reforiem pre oblasť zdravotníctva zo zdrojov plánu obnovy. Komunikačný odbor rezortu neskôr priblížil, že v marci 2023 došlo k zmene predmetu jej činnosti. Podľa neho má realizovať a podporovať aktivity na základe požiadaviek ministerstva.