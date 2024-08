Vo výberovom konaní na šéfa operačného strediska uspel Osama Al-Khaldi

Bratislava 1. augusta (TASR) - Vo výberovom konaní na post riaditeľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR uspel Osama Al-Khaldi. Prihlásení boli dvaja uchádzači. Vyplýva to z výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 25. júla. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o tom informovalo na webe.



Al-Khaldi viedol operačné stredisko ako poverený riaditeľ aj doposiaľ. Do funkcie ho dočasne od 1. februára menovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). "Počas uplynulého pol roka sme dosiahli významné úspechy v zlepšovaní efektivity a kvality našich činností pre občanov," podotkol. Na poste nahradil Júliusa Pavča, ktorý sa do výberového konania tiež prihlásil.