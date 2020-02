Vo vysokohorskom teréne Tatier je zvýšená lavínová hrozba

Liptovský Hrádok 7. februára (TASR) – Vo vysokohorskom teréne Vysokých, Západných a Nízkych Tatier trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Veľkej a Malej Fatre platí mierne lavínové nebezpečenstvo (druhý stupeň). TASR o tom informoval Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Nový sneh (40 až 70 centimetrov) vietor previal na záveterné svahy najmä severovýchodných, východných a juhovýchodných orientácií, kde sa ukladá vo forme nestabilného doskového snehu, vankúšov a prevejov. "Uvoľnenie lavíny je v týchto strmých miestach možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Možný je aj výskyt stredne veľkých, výnimočne veľkých spontánnych lavín. Vzhľadom na lavínovú situáciu a trvajúci silný vietor neodporúčame pohyb vo vysokohorskom teréne osobám, ktoré neovládajú lavínovú problematiku," upozornil Bešinský.



Ráno bolo na horách prevažne hmlisté počasie so slabým snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus 12 do mínus troch stupňov Celzia. Za 24 hodín pripadlo len veľmi málo nového snehu – dva až päť centimetrov, za poslednú periódu je to 40 až 80 centimetrov.