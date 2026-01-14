< sekcia Slovensko
Vo Vysokých a Západných Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo
Počas dňa sa ojedinele môžu vyskytnúť malé samovoľné lavíny, prevažne z nového snehu, ktorý bude vplyvom oteplenia ťažieť a sadať.
Liptovský Hrádok 14. januára (TASR) - Vo Vysokých a Západných Tatrách platí v stredu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách a Fatrách platí nad hranicou lesa tiež mierne lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Počasie počas stredy bude ovplyvňovať prílev teplého vzduchu. „Na záveterných stranách pohorí sú vetrom lokálne vytvorené snehové vankúše a dosky, ktorých stabilita môže byť nízka, a to najmä na strmých až veľmi strmých svahoch. Lokálne tu je možné uvoľniť lavínu a to predovšetkým veľkým dodatočným zaťažením,“ upozornilo SLP.
Počas dňa sa ojedinele môžu vyskytnúť malé samovoľné lavíny, prevažne z nového snehu, ktorý bude vplyvom oteplenia ťažieť a sadať. „Celková výška snehovej pokrývky je stále podpriemerná, vylepšili sa podmienky v nízkych polohách, no vzhľadom na prachový charakter sneh ešte nie je nosný,“ dodalo stredisko.
