Vo Vysokých a Západných Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Na snímke koniec lavínišťa tesne pod turistickým chodníkom. Foto: TASR Milan Kapusta

Počas dňa sa ojedinele môžu vyskytnúť malé samovoľné lavíny, prevažne z nového snehu, ktorý bude vplyvom oteplenia ťažieť a sadať.

Autor TASR
Liptovský Hrádok 14. januára (TASR) - Vo Vysokých a Západných Tatrách platí v stredu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách a Fatrách platí nad hranicou lesa tiež mierne lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Počasie počas stredy bude ovplyvňovať prílev teplého vzduchu. „Na záveterných stranách pohorí sú vetrom lokálne vytvorené snehové vankúše a dosky, ktorých stabilita môže byť nízka, a to najmä na strmých až veľmi strmých svahoch. Lokálne tu je možné uvoľniť lavínu a to predovšetkým veľkým dodatočným zaťažením,“ upozornilo SLP.

Počas dňa sa ojedinele môžu vyskytnúť malé samovoľné lavíny, prevažne z nového snehu, ktorý bude vplyvom oteplenia ťažieť a sadať. „Celková výška snehovej pokrývky je stále podpriemerná, vylepšili sa podmienky v nízkych polohách, no vzhľadom na prachový charakter sneh ešte nie je nosný,“ dodalo stredisko.
