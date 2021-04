Vo Vysokých a Západných Tatrách stúpne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 3. apríla (TASR) - Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách platí i v sobotu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Očakávané sneženie spojené so silným vetrom však v polohách nad 1700 metrov nad morom vo Vysokých a Západných Tatrách stupeň lavínového nebezpečenstva zvýši. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Na záveterných strmých svahoch vyšších polôh Tatier je snehová pokrývka len mierne spevnená, vytvárajú sa tu nebezpečné snehové dosky a vankúše. V nižších polohách ochladenie pomohlo k zvýšeniu stability snehovej pokrývky na svahoch všetkých orientácií," uviedol Sedlák. V Malej a Veľkej Fatre je snehová pokrývka nerovnomerne rozložená a v nižších polohách nesúvislá, platí tam malé lavínové nebezpečenstvo.



V sobotu ráno bolo na horách polooblačné počasie, miestami hmla. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus 13 do mínus troch stupňov Celzia. Fúkal prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do desať metrov za sekundu, v nárazoch do 13 metrov za sekundu.



V najvyšších výškach je nový sneh nafúkaný do nebezpečných snehových útvarov, v stredných polohách sa vytvorila kôra, alebo je povrch snehu zamrznutý a nosný. V nižších polohách je povrch snehu po daždi mokrý. V hlbších vrstvách vysokých polôh sa napriek tomu stále nachádza nebezpečná vrstva mäkkého hranatozrnného snehu. Najväčšie množstvo snehu sa nachádza v úzkych žľaboch alebo muldách, prípadne pod skalnými stenami, a to najmä na južných alebo juhovýchodných orientáciách.