Vo Vysokých aj Nízkych Tatrách začali zasnežovať zjazdovky
V utorok večer by chceli spustiť snežné delá aj na Štrbskom Plese, konkrétne v úseku z Medvedej kopy smerom na Interski a aj zjazdovku Solisko.
Autor TASR
Vysoké Tatry/Jasná 18. novembra (TASR) - Vo vysokohorských strediskách v Nízkych aj Vysokých Tatrách začali so zasnežovaním zjazdoviek. Hovorca prevádzkovateľa oboch stredísk Marián Galajda informoval, že ešte v pondelok (17. 11.) večer spustili snežné delá na južnej aj severnej strane Chopku v Jasnej a v utorok aj v Tatranskej Lomnici.
„Z južnej strany zasnežujeme Zadné Dereše a sekciu od Kosodreviny smerom na Srdiečko. Na severe zasnežujeme zjazdovku Chaletová smerom na Brhliská, Bielu púť a od Lukovej smerom na Priehybu a ďalej dole na Záhradky. Čo sa týka Vysokých Tatier, tam sme začali zasnežovať úsek od Skalnatého plesa po Čučoriedky. Uvidíme, aký bude ďalší vývoj počasia, v prípade mrazivého počasia aj v nižších polohách budeme zasnežovať aj tam,“ priblížil Galajda.
