V Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 22. februára (TASR) – Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách platí v utorok mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Malej a Veľkej Fatre platí do výšky 1200 metrov nad morom malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň. Nad touto hranicou je vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Liptovskom Hrádku.



Hlavným problémom vyšších polôh je nový, vetrom previaty sneh z posledných snežení. "Najmä na záveterných orientáciách uložený pretrvávajúcim silným vetrom vo forme snehových vankúšov a dosiek. Tu je možné uvoľnenie lavíny pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch," uviedol Bešinský.



V nižších polohách je snehová pokrývka vplyvom predchádzajúceho oteplenia a následného ochladenia stabilizovaná. "Na severných expozíciách najvyšších polôh sa v snehovej pokrývke nachádza trvalo slabá nestabilná vrstva hranatozrnného snehu," upozornil.



"Očakávame oblačné počasie so slabými snehovými prehánkami aj v nižších polohách a výrazné ochladenie oproti predošlému dňu. Prevažne západný vietor sa bude počas dňa meniť na severný a v najvyšších polohách bude dosahovať rýchlosť do 20 metrov za sekundu (70 kilometrov za hodinu)," dodal Bešinský.