Vo vysokých polohách hôr pripadlo do desať centimetrov snehu

Liptovský Hrádok 30. novembra (TASR) - Najviac snehu pripadlo do dnes vo vysokých polohách Tatier a Malej Fatry. V najvyšších polohách Vysokých Tatier, nad 2000 metrov nad morom, pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. TASR o tom informoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Vo vysokohorských žľaboch a muldách Vysokých Tatier, najmä severnej, severovýchodnej a východnej expozície, sú na staršom snehu naviate snehové dosky a vankúše s výškou snehu od 20 do 50 centimetrov. Uvoľnenie lavíny je v strmom až extrémnom teréne spomenutých orientácií možné pri veľkom dodatočnom zaťažení," upozornil Sedlák.



Dnes ráno bolo na horách prevažne zamračené a hmlisté počasie, na západe so zrážkami a na východe Tatier polojasno. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 11 do mínus troch stupňov Celzia. Fúkal prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do desať metrov za sekundu, na hrebeňoch v nárazoch do 15 metrov za sekundu.



Počas piatka pripadlo nad hranicou 1500 metrov nad morom od poprašku do desať centimetrov nového snehu, najviac vo vysokých polohách Tatier a Malej Fatre. "Novší sneh leží na staršej, tvrdej až zľadovatenej vrstve snehu a počas noci bol previaty na záveterné miesta. Vo Veľkej Fatre je nad 1400 metrov nad morom do päť centimetrov nového snehu," dodal Sedlák.