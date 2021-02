Vo vysokých polohách pohorí platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 14. februára (TASR) - Vo vysokých polohách väčšiny pohorí platí v nedeľu zvýšené lavínové nebezpečenstvo, vo Veľkej Fatre je nebezpečenstvo lavín mierne. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Hlavný lavínový problém je vetrom previaty sneh z poslednej periódy sneženia, a to na východných, juhovýchodných a južných orientáciách. "Nachádzajú sa tu nebezpečné tvrdé snehové dosky a vankúše, ktoré sú veľmi zle previazané s tvrdým podkladom. Počas dňa sa môžu vyskytnúť aj samovoľné lavíny stredných rozmerov," upozornil Buliak.



V stredných a nižších polohách je podľa neho snehová pokrývka vplyvom oteplenia minulého týždňa a následného zamrznutia dobre spevnená a veľmi tvrdá. "Na nej sa nachádza približne 20 centimetrov nového prachového snehu. Silné mrazy ale neumožňujú stabilizáciu snehovej pokrývky," doplnil.



V nedeľu ráno bolo na horách polooblačné až oblačné, chladné a veterné počasie. Teploty dosiahli o 7.00 h v najvyšších polohách mínus 20 stupňov Celzia. Severozápadný vietor dosahoval silu víchrice, v najvyšších polohách to bolo v nárazoch 25 metrov za sekundu. Pocitová teplota preto dosahuje na hrebeňoch hôr mínus 40 stupňov Celzia. Za posledných 24 hodín pribudlo na horách do desať centimetrov nového snehu.